2019-09-13T12:10:45+03:00
Спорт

Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать игру с «Реалом» из-за Неймара

Болельщики парижского клуба возмущены поведением бразильского нападающего и лояльностью клуба по отношению к нему
Дарья КРЫЛОВА
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Руководство клуба уже проводило очную встречу с фанатами и убедительно просило их не «хейтить» НеймараРуководство клуба уже проводило очную встречу с фанатами и убедительно просило их не «хейтить» НеймараФото: REUTERS
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Фанаты «ПСЖ» по-прежнему настроены агрессивно по отношению к Неймару, который этим летом пытался покинуть команду и уйти в «Барселону» или «Реал», но в итоге остался у «парижан».

Руководство клуба уже проводило очную встречу с фанатами и убедительно просило их не «хейтить» Неймара, но каких-либо весомых результатов не добилось, сообщает RMC Sport. Ультрас угрожают вывесить оскорбляющие игрока баннеры уже на ближайшей игре «ПСЖ» со «Страсбургом», 14 сентября, когда Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле в составе «парижан» после травм.

На матч против «Реал Мадрида» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов 18 сентября фанаты «ПСЖ» и вовсе угрожают не явиться, тем самым оставив команду без поддержки. Руководство клуба не оставляет попыток договориться с фанатами, в частности, рассматривая отсутствие Неймара в основном составе как один из вариантов.

Летом Неймар предпринимал множество попыток вернуться в «Барселону», в частности даже уехал в столицу Каталонию, никого не поставив в известность и не появившись на предсезонных сборах в течение трех дней.

Мэр Парижа Анн Идальго сказала, что для того, чтобы фанаты перестали ненавидеть Неймара, ему нужно помочь «ПСЖ» выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

«Неймар должен помочь нам победить в Лиге чемпионов. Мне нравится футбол, мне нравится эта команда, я полностью поддерживаю «ПСЖ». Парень, мы тебя очень любим», - сказала она в эфире Tele Loisirs.

ИСТОЧНИК KP.RU

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