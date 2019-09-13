2019-09-13T13:01:18+03:00
Экономика

Греф рассказал, что мешает людям нормально жить

По мнению главы Сбербанка, таких проблем всего две
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Герман ГрефГерман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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В жизни людей существует лишь две основные проблемы - нехватка денег и их избыток. И что из этого больше мешает жить, еще неизвестно. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф озвучил во время выступления на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

"В жизни есть две ключевые проблемы - нехватка денег и их избыток, и вопрос, что создает большую головную боль - он является риторическим", - сказал руководитель крупнейшего в стране банка.

Модератор сессии пошутил, что все "люди вздрогнули" от такой фразы. Греф поспешил его успокоить и пояснил, что говорил о проблемах банкинга - нехватке ликвидности и его избытке.

"Что из этого хуже, тоже большой вопрос", - цитирует РИА Новости главу Сбербанка.

Сайт kp.ru писал, что Герман Греф никогда не носит с собой наличных и даже банковской картой расплачивается лишь за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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