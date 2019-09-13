2019-09-13T13:10:25+03:00
Экономика

Чубайс предложил сделать целью правоохранителей защиту частной собственности

По мнению главы "Роснано", в России сейчас "блестящая" бюджетная политика, но роста экономики нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий ЧубайсГлава госкорпорации «Роснано» Анатолий ЧубайсФото: Михаил ФРОЛОВ
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Председатель правления компании "Роснано" и Фонда инфраструктурных и образовательных инвестиций Анатолий Чубайс предложил сделать защиту частной собственности приоритетным направлением работы правоохранительной системы. Такая идея была озвучена в пятницу, 13 сентября, на пленарной сессии Московского финансового форума "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты".

"В Конституции есть статья о защите частной собственности. За это отвечает правоохранительная система. Давайте изменим [ее] целеполагание, давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции", - предложил Чубайс.

Он также сравнил управление экономикой и государством с вождением автомобиля. Есть две педали - газ (экономическая политика министра финансов Антона Силуанова) и тормоз (правоохранительная система).

"Я бы сказал так: мы сегодня умудрились на обе педали нажать так, что кости трещат", - описал он свое видение ситуации", - сказал глава "Роснано".

По его мнению, в России сейчас "блестящая" бюджетная и кредитно-финансовая политика, а вот роста нет.

"Нажали на обе педали. Так не поедем. <...> Конечно, нужно что-то делать с педалью, которая называется правоохранительная система", - цитирует ТАСС Чубайса.

Сайт kp.ru писал, что глава "Роснано" часто говорит вещи, о которых другие умалчивают. Например, в июне именно он предложил ввести так называемый "налог на дыхание" или налог на вредные выбросы промышленными предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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