Чубайс предложил сделать целью правоохранителей защиту частной собственности
Председатель правления компании "Роснано" и Фонда инфраструктурных и образовательных инвестиций Анатолий Чубайс предложил сделать защиту частной собственности приоритетным направлением работы правоохранительной системы. Такая идея была озвучена в пятницу, 13 сентября, на пленарной сессии Московского финансового форума "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты".
"В Конституции есть статья о защите частной собственности. За это отвечает правоохранительная система. Давайте изменим [ее] целеполагание, давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции", - предложил Чубайс.
Он также сравнил управление экономикой и государством с вождением автомобиля. Есть две педали - газ (экономическая политика министра финансов Антона Силуанова) и тормоз (правоохранительная система).
"Я бы сказал так: мы сегодня умудрились на обе педали нажать так, что кости трещат", - описал он свое видение ситуации", - сказал глава "Роснано".
По его мнению, в России сейчас "блестящая" бюджетная и кредитно-финансовая политика, а вот роста нет.
"Нажали на обе педали. Так не поедем. <...> Конечно, нужно что-то делать с педалью, которая называется правоохранительная система", - цитирует ТАСС Чубайса.
Сайт kp.ru писал, что глава "Роснано" часто говорит вещи, о которых другие умалчивают. Например, в июне именно он предложил ввести так называемый "налог на дыхание" или налог на вредные выбросы промышленными предприятиями.
ИСТОЧНИК KP.RU