Зарплату не вошедшим в майский указ бюджетникам проиндексируют на 3,8%
Заработная плата работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майского указа президента России Владимира Путина, 1 октября 2020 года будет проиндексирована на 3,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции - 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», - сказала она на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Речь, в том числе идет о тех, кто работает в учреждениях социальной сферы и науки, а также гидрометеорологических службах. Индексация коснется работников Роспотребнадзора Росстандарта и МЧС России
Вице-премьер сообщила, что регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно для частичной компенсации расходов.
Напомним, согласно майскому указу, с 1 января была проведена индексация работников бюджетной сферы на 4%.
ИСТОЧНИК KP.RU