СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-13T12:55:01+03:00

Зарплату не вошедшим в майский указ бюджетникам проиндексируют на 3,8% Фото: REUTERS

Регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно для частичной компенсации расходов

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Заработная плата работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майского указа президента России Владимира Путина, 1 октября 2020 года будет проиндексирована на 3,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции - 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», - сказала она на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Речь, в том числе идет о тех, кто работает в учреждениях социальной сферы и науки, а также гидрометеорологических службах. Индексация коснется работников Роспотребнадзора Росстандарта и МЧС России

Вице-премьер сообщила, что регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно для частичной компенсации расходов.

Напомним, согласно майскому указу, с 1 января была проведена индексация работников бюджетной сферы на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU