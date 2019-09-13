2019-09-13T13:10:55+03:00
Общество

В 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%

Средний размер пенсий в следующем году составит почти 15 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7%В следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7%Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Социальная пенсия в 2020 году будет проиндексирована на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов - на 3,8%. Об этом говорится в материалах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, которые были подготовлены к заседанию трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В документе также говорится о том, что на 6,6% будет увеличен размер страховых пенсий неработающих пенсионеров.

«Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – 16,4 тысячи рублей», - сказано в материалах секретариата.

Как писал сайт kp.ru, Голикова сообщила и об индексации зарплаты для работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майского указа. С 1 октября следующего года их оплата труда увеличится на 3,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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