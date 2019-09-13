Венесуэлла запустит прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-13T13:11:34+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал запуск прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом. Глава государства отметил, что это позволит местной молодежи проще добираться на отдых в Россию.

Добавим, что на сегодняшний день добраться из одной страны в другую можно только с пересадкой в Европе, чаще всего ее организуют в испанском Мадриде. Учитывая этот фактор путешествие в один конец занимает почти сутки. При этом прямой перелет от Москвы до Каракаса будет занимать порядка 12 часов, передает сайт телеканала «Звезда».

Заявление Мадуро о запуске новых рейсов стало ответом на приглашение посетить Россию от участников Совета молодежных объединений, которые принимали участие в акции в Каракасе. При этом глава республики выразил надежду, что молодежь Венесуэлы также сможет в скором времени проводить свои каникулы в российских регионах.

Отмечается, что одна из таких массовых поездок может состояться уже в следующем году. На 2020 год запланирован приезд делегации венесуэльской молодежи в Россию для участия в праздновании годовщины победы над фашизмом, пишет news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU