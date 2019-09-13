Не менее 11 человек погибли при попытке утопить статую бога в Индии
Трагедия произошла во время религиозного ритуала в честь Ганеша
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По меньшей мере 11 человек погибли во время исполнения религиозного обряда в честь бога мудрости и благополучия Ганеша в индийском штате Мадхья-Прадеш.
Трагедия произошла утром в пятницу, 13 сентября, на озере в городе Бхопале. Лодки с верующими опрокинулись при попытке окунуть в воду статую божества с головой слона.
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ИСТОЧНИК KP.RU