2019-09-13T13:32:48+03:00
Происшествия

Не менее 11 человек погибли при попытке утопить статую бога в Индии

Трагедия произошла во время религиозного ритуала в честь Ганеша
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По меньшей мере 11 человек погибли во время исполнения религиозного обряда в честь бога мудрости и благополучия Ганеша в индийском штате Мадхья-Прадеш.

Трагедия произошла утром в пятницу, 13 сентября, на озере в городе Бхопале. Лодки с верующими опрокинулись при попытке окунуть в воду статую божества с головой слона.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скворцова сообщила об ускоренной регистрации препарата «Фризиум»
Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша
Венесуэлла запустит прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом
В 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%
Зарплату не вошедшим в майский указ бюджетникам проиндексируют на 3,8%
Чубайс предложил сделать целью правоохранителей защиту частной собственности
Маткапитал в 2020 году вырастет до 466,6 тысяч рублей
Греф рассказал, что мешает людям нормально жить
Россияне признались, чего боялись в детстве
В Совбезе опасаются распространения сибирской язвы на юге России
Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать игру с «Реалом» из-за Неймара
Зеленский: "У нас прекрасные отношения со Штатами"
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
По предложению Зеленского Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Минздрав подготовил проект о введении акцизов на электронные сигареты
Зеленский призвал Запад сохранить санкционную политику в отношении России
На каждой пятой заправке обнаружен недолив топлива
Россияне смогут узаконить земли, находящиеся в пользовании более 15 лет
Экс-депутат Рады заявил, что "Нафтогаз" в шоке от угрозы потери транзита
Зеленский рассказал о подготовке к новому этапу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Евросоюз хочет обложить энергетику новыми налогами