Артур Парфенчиков намерен освободить многодетные семьи Карелии от земельного налога

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-13T14:13:13+03:00

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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратился в городские и сельские поселения региона и предложил освободить многодетные семьи от уплаты земельного налога. Сегодня льгота в размере от 50 до 100% по уплате земельного налога многодетным семьям уже предоставляется в восьми муниципальных образованиях Карелии.

Если подобное решение будет принято, муниципалитет предоставит информацию о сумме выпадающих доходов, которые могут быть возмещены из республиканского бюджета.

Вопрос о дополнительных гарантиях для многодетных семей – один из приоритетов, обозначенных Президентом в ежегодном послании к Федеральному Собранию РФ.

А вчера на сессии Заксобрания депутатами была поддержана другая инициатива по улучшению положения многодетных семей, с которой выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович. Со следующего года семьи с тремя и более детьми не будут платить транспортный налог на легковой автомобиль или мотоцикл с двигателями мощностью до 200 лошадиных сил.