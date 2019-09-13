Артур Парфенчиков намерен освободить многодетные семьи Карелии от земельного налога
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратился в городские и сельские поселения региона и предложил освободить многодетные семьи от уплаты земельного налога. Сегодня льгота в размере от 50 до 100% по уплате земельного налога многодетным семьям уже предоставляется в восьми муниципальных образованиях Карелии.
Если подобное решение будет принято, муниципалитет предоставит информацию о сумме выпадающих доходов, которые могут быть возмещены из республиканского бюджета.
Вопрос о дополнительных гарантиях для многодетных семей – один из приоритетов, обозначенных Президентом в ежегодном послании к Федеральному Собранию РФ.
А вчера на сессии Заксобрания депутатами была поддержана другая инициатива по улучшению положения многодетных семей, с которой выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович. Со следующего года семьи с тремя и более детьми не будут платить транспортный налог на легковой автомобиль или мотоцикл с двигателями мощностью до 200 лошадиных сил.