2019-09-13T14:13:58+03:00
Политика

Киев передал России списки украинских граждан для обмена

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к новому этапу освобождения заключенных
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Киев передал России списки украинских граждан для обменаКиев передал России списки украинских граждан для обменаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина передала России списки украинских граждан для следующего этап обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Об этом сообщили уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», - цитирует «Интерфакс» слова украинского омбудсмена

Как писал сайт kp.ru, 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Киева к следующему этапу обмена и составлении списков заключенных граждан. Украинский лидер заявил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече в Минске в «нормандском формате».

Отметим, что в Кремле не исключают новый этап обмена. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ни раз заявлял, что освобождению граждан требует «огромной» и «скрупулезной» подготовительной работы, которая может растянуться по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24