Кремль прислушается к мнению Грефа о сокращении числа полицейских

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-13T14:43:59+03:00

Глава Сбербанка считает, что правоохранителей должно быть меньше, а их зарплата - выше

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В Кремле пообещали прислушаться к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил сократить численность полицейских и при этом поднять им зарплаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что руководитель крупнейшего в стране банка всегда высказывает много интересных идей, обладает большим опытом работы в правительстве и в экспертных организациях, а потому его позиция важна.

"Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что озвучивать какие-либо позиции по этому вопросу на данный момент невозможно, но инициатива "безусловно, заслуживает внимания", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее во время выступления на Московском финансовой форуме Греф назвал также две ключевые проблемы людей.

ИСТОЧНИК KP.RU