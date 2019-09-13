Врачи получат дополнительные выплаты при работе в отдаленных регионах

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-13T14:50:43+03:00

В Минздраве назвали меры для привлечения врачей в отдалённые регионы Фото: Евгения ГУСЕВА

Специальные повышающие коэффициенты будут введены в 2020 году

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Министерство здравоохранение намерено ввести дополнительные выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с целью привлечения молодых специалистов в отделенные и труднодоступные регионы страны.

Повышающие коэффициенты начнут действовать в 2020 году. Нововведение коснется особо сложных территорий, таких как северные, арктические регионы, районы с затрудненной транспортной доступностью и Дальний Восток.

"Сейчас мы предложили отдельную программу по укреплению кадрового состава на селе <...>, рассматриваем вопрос о дополнительных социальных выплатах. Вся эта программа, мы надеемся, на следующий год будет запущена", - сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире.

На портале национальных проектов России, уточняется, что с 2020 года также будет отменен возрастной ценз. Это значит, что в программе смогут участвовать врачи любого возраста.

Сайт kp.ru писал, что федеральная программа "Земский доктор" функционирует вот уже пять лет. Она оказывает господдержку молодым врачам, решившим работать в селах и дополняется программой "Земский фельдшер".

ИСТОЧНИК KP.RU