2019-09-13T14:44:43+03:00
Экономика

В министерстве сельского хозяйства предрекли продукции Самарской области популярность за пределами страны

Максим Увайдов оценил потенциал местных производителей на XXI Поволжская агропромышленная выставка
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Высокие гости оценили работу всех участников выставки.Высокие гости оценили работу всех участников выставки.
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Министр сельского хозяйства России посетил XXI Поволжскую агропромышленную выставку, которая проходит в эти дни в Самарской области. Традиционно на крупнейшем в ПФО мероприятии собираются фермеры, производители сельскохозяйственной техники, удобрений, холдинги из сферы АПК – все они представляют свои достижения, лучшие образцы проджукции. С 2008 года форум имеет федеральный статус и проводится при поддержке федерального министерства.

- Я уверен, что у Самарской области – серьезный потенциал. Раньше мы говорили о продовольственной безопасности, сейчас речь идет об экспортном потенциале. Себя регион уже может обеспечить, теперь у него намечены стратегические долгосрочные планы развития. Я думаю, что продукция Самарской области будет представлена за пределами нашей страны в том числе, - поделился своими впечатлениями от увиденного с журналистом «КП» заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Ежегодно форум посещает и губернатор региона Дмитрий Азаров, он отметил, что это – мероприятие федерального значения. И успехи сельскохозяйственных компаний лучше всего говорят об успехе первого года реализации национального проекта, посвященного развитию отрасли.

- Все национальные проекты имеют важнейшую составляющую -развитие села. И конечно, важной является федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в которой, я уверен, самое активное участие примет вся Самарская область. Для того, чтобы отрасль развивалась опережающими темпами, нужны новые технологии, повышение производительности труда, а значит и повышение уровня благосостояния всех тружеников села, тех, кто связывает с ней будущее, - отметил Дмитрий Азаров.

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