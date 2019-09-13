В ГИБДД заинтересовались видео со свадебным катафалком Собчак и Богомолова

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-13T15:22:04+03:00

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Госавтоинспекция Москвы изучает видео со свадебным кортежем телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичного ГИБДД.

«В настоящее время Госавтоинспекция Москвы изучает данное видео, распространенное в сети интернет», - передает ТАСС заявление пресс-службу ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 13 сентября, пара приехали в Грибоедовского ЗАГС Москвы на катафалке. В сети появилось видео с открытым багажником автомобиля, в котором находились молодожены.

Отметим, что на церемонию бракосочетания телеведущая приехала в роскошном платье за полмиллиона, а режиссёр одел костюм с цветастой рубашке. На свадебный банкет Ксении Собчак и Константина Богомолова в Петровском пассаже позвали 300 гостей, в том числе бывшую жену Богомолова, а также ряд чиновников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731857" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU