В ГИБДД заинтересовались видео со свадебным катафалком Собчак и Богомолова
Госавтоинспекция Москвы изучает видео со свадебным кортежем телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичного ГИБДД.
«В настоящее время Госавтоинспекция Москвы изучает данное видео, распространенное в сети интернет», - передает ТАСС заявление пресс-службу ведомства.
Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 13 сентября, пара приехали в Грибоедовского ЗАГС Москвы на катафалке. В сети появилось видео с открытым багажником автомобиля, в котором находились молодожены.
Отметим, что на церемонию бракосочетания телеведущая приехала в роскошном платье за полмиллиона, а режиссёр одел костюм с цветастой рубашке. На свадебный банкет Ксении Собчак и Константина Богомолова в Петровском пассаже позвали 300 гостей, в том числе бывшую жену Богомолова, а также ряд чиновников.
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU