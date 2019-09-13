2019-09-13T15:47:46+03:00
Общество

Медведев: возможность «четырехдневки» зависит от экономики

Премьер сообщил о необходимости создания гибкого трудового законодательства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер сообщил о необходимости создания гибкого трудового законодательстваПремьер сообщил о необходимости создания гибкого трудового законодательстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Конкретная ситуация в экономики и видах производства будет влиять на перспективу введения четырёхдневной рабочей недели. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить. Но погрузить все это - новое - в законодательство, наверное, необходимо», - сказал глава российского кабмина.

Медведев подчеркну, что речь идет не просто о сокращении трудовой недели. В данном вопросе важно создание более гибкого трудового законодательства, которое позволяет учитывать многие пожелания работников и работодателей.

В ходе разговора с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым премьер сообщил, что собирается провести ряд совещаний для подготовки соответствующих изменений в трудовое законодательство.

Напомним, ранее Медведев сообщил, что «будущее за четырехдневной рабочей неделей». Позже глава российского правительства заявил, что «четырехдневка» в России для некоторых профессий может наступить «хоть завтра», однако для других это остаются вопросом будущего. По его словам, новое трудовое законодательство должно давать работнику выбор в том, как ему организовать свой рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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