В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Европа может ощутить проблемы в части экономики из-за возможного снижения поставок газа из РФ.
Он добавил, что в Евросоюзе "по данной теме сильно давит Польша". Ранее страна заключила контракты на поставку газа из США.
- Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину, - подчеркнул Джабаров.
Первый замглавы международного комитета также добавил, что экономика европейских стран "может пострадать от возможного снижения транзита российского газа".
- Главная цель всех подобных решений - создать препятствия для реализации проекта по "Северному потоку", - уверен Джабаров.
При этом он заявил, что значительные проблемы в экономике могут почувствовать и такие сильные страны ЕС, как, к примеру, ФРГ, пишет "РИА-Новости".
- Германия уже сейчас рассматривает различные меры для оздоровления своей экономики, вряд ли они захотят в ущерб своим интересам принимать какие-то решения, - подытожил Джабаров.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. Об этом сообщил директор «Нафтогаза Украины» на пресс-конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU