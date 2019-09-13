2019-09-13T16:18:00+03:00
Политика

В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда заявил, что в Евросоюзе" сильно давит Польша", заключившая контракты на поставку ресурсов из США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ Фото:Валерий Шарифулин/ТАССВ Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Европа может ощутить проблемы в части экономики из-за возможного снижения поставок газа из РФ.

Он добавил, что в Евросоюзе "по данной теме сильно давит Польша". Ранее страна заключила контракты на поставку газа из США.

- Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину, - подчеркнул Джабаров.

Первый замглавы международного комитета также добавил, что экономика европейских стран "может пострадать от возможного снижения транзита российского газа".

- Главная цель всех подобных решений - создать препятствия для реализации проекта по "Северному потоку", - уверен Джабаров.

При этом он заявил, что значительные проблемы в экономике могут почувствовать и такие сильные страны ЕС, как, к примеру, ФРГ, пишет "РИА-Новости".

- Германия уже сейчас рассматривает различные меры для оздоровления своей экономики, вряд ли они захотят в ущерб своим интересам принимать какие-то решения, - подытожил Джабаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. Об этом сообщил директор «Нафтогаза Украины» на пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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