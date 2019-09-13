Александр Дрозденко: в Ленобласти увеличили субсидии на подключение к газоснабжению частных домов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-13T16:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Об этом в своем инстаграме рассказал глава региона. Согласно постановлению, расширенный перечень граждан, которые теперь могут рассчитывать на субсидии от властей, а это значит, что процедуру газоснабжения осуществить станет проще, в первую очередь, финансово.

По словам Александра Дрозденко, получить субсидию можно теперь не только на подключение газовой плиты, но и газового котла. А субсидию на ветерана и льготника могут также оформить зарегистрированные с ним родственники: не только родители, супруг, дети, но и дедушка, бабушка, внуки.

Увеличен и размер предоставляемой субсидии для жителей Ленобласти: 300 тысяч рублей — для ветеранов Великой Отечественной войны,165 тысяч рублей — для иных льготных категорий (пенсионеры, многодетные семьи, герои СССР/РФ, инвалиды, чернобыльцы), 145 тысяч рублей — в остальных случаях. Об этом глава региона написал в своем инстаграме.

Отметим, что в 2016 году председатель «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года. Согласно документу «Газпром» пообещал построить межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 944 км и четыре газораспределительные станции. Что в свою очередь создаст условия для газификации 118 населенных пунктов в 16 районах области. В свою очередь, Правительство региона обеспечит строительство 456 км внутрипоселковых сетей, подготовит к приему газа около 30 тыс. квартир и домовладений, 47 котельных.