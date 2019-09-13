Греф посоветовал готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти
Глава "Сбербанка" заявил, что вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, чем другие существующие проблемы страны
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Бывший министр экономразвития РФ, глава "Сбербанка" Герман Греф призвал готовиться россиянам к новым кризисам и шокам со сценарием падения цен на нефть ниже 40 долларов.
- Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", - заявил Греф.
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ИСТОЧНИК KP.RU