В Госдуме надеются, что следующая индексация маткапитала будет выше

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-13T16:06:46+03:00

В 2020 году материнский капитал вырастет почти на четыре процента Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

С 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8 процентов, таким образом сумма выплат за рождение второго ребенка составит 466 617 рублей.

Депутат Государственной думы Тамара Плетнева отмечает высокую важной капитала, так как для многих родителей это является настоящим стимулом. Деньги можно потратить на обучение детей, покупку жилья или частично использовать в качестве детских пособий.

Тем не менее, депутат оценила прибавку к капиталу, как не очень высокую и выразила надежду, что следующая индексация будет выше, сообщает ФАН.

В совфеде согласны с такой позицией и отмечают, что уже поднимался вопрос о дальнейшем существовании материнского капитала. Ранее президент продлил срок действия программы, которая стартовала в 2007 году, до декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что к 2020 году в России могут отказаться от бумажных сертификатов материнского капитала. Вместо этого сведения о получателях будут заносить в цифровой реестр, по аналогичной схеме уже несколько лет работает Росреестр

ИСТОЧНИК KP.RU