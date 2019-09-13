2019-09-13T16:23:00+03:00
Общество

В ФАС выступили за возвращение рекламы вина и пива

Антимонопольное ведомство считает необходимым ослабить запреты в отношении ряда алкогольных напитков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ФАС выступили за возвращение рекламы вина и пиваВ ФАС выступили за возвращение рекламы вина и пиваФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Запреты и ограничения на рекламу пива и вина должны быть ослаблены. С соответствующим предложением выступил глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин на форуме «Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе».

«Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению», - сказал он.

Ранее по просьбе Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» Менсельхоз предложил разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.

Отметим, Роспотребнадзор выступил категорически против рекламы безалкогольного пива по телевидению. В ведомстве заявили, что потребители все равно воспринимают бренд в целом. Тогда ФАС предложила провести опрос аудитории, чтобы понять, насколько аргументированы такие доводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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