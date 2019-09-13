Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-13T16:55:13+03:00

Google оплатил штраф на 700 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором в июле Фото: REUTERS

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Google оплатил штраф на 700 тысяч рублей, назначенный Роскомнадзором за выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой надзорного ведомства.

Как сообщает Роскомнадзор из-за выявленного нарушения более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Штраф за снижение уровня фильтрации был выписан американской корпорации еще 18 июля. Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что срок выплаты истекает 30 сентября. Он высказал мнение, что компания, как «и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф».

Напомним, что по закону РФ «Об информации…» операторы поисковых систем должны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU