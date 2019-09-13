2019-09-13T16:55:13+03:00
Общество

Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей

Компания занижала уровень фильтрации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Google оплатил штраф на 700 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором в июлеGoogle оплатил штраф на 700 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором в июлеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Google оплатил штраф на 700 тысяч рублей, назначенный Роскомнадзором за выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой надзорного ведомства.

Как сообщает Роскомнадзор из-за выявленного нарушения более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Штраф за снижение уровня фильтрации был выписан американской корпорации еще 18 июля. Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что срок выплаты истекает 30 сентября. Он высказал мнение, что компания, как «и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф».

Напомним, что по закону РФ «Об информации…» операторы поисковых систем должны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия
Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен
В Грузии застрелили гражданина России
Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии
Чемпионка Лариса Ильченко возмутилась дисквалификацией пловчихи из-за открытого купальника
В ФАС выступили за возвращение рекламы вина и пива
В Госдуме надеются, что следующая индексация маткапитала будет выше
Греф посоветовал готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти
Оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода
Александр Дрозденко: в Ленобласти увеличили субсидии на подключение к газоснабжению частных домов
Медведев: возможность «четырехдневки» зависит от экономики
В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ
В ГИБДД заинтересовались видео со свадебным катафалком Собчак и Богомолова
В министерстве сельского хозяйства предрекли продукции Самарской области популярность за пределами страны
Врачи получат дополнительные выплаты при работе в отдаленных регионах
Кремль прокомментировал призыв Зеленского сохранить антироссийские санкции
Кремль прислушается к мнению Грефа о сокращении числа полицейских
Киев передал России списки украинских граждан для обмена
Президент Финляндии не поддержал Зеленского в вопросе санкций против РФ
Артур Парфенчиков намерен освободить многодетные семьи Карелии от земельного налога
Кремль: никто не исключает нового обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Скворцова сообщила об ускоренной регистрации препарата «Фризиум»
Не менее 11 человек погибли при попытке утопить статую бога в Индии
Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша