2019-09-13T17:22:12+03:00
Происшествия

В Грузии застрелили гражданина России

Полиция разыскивает убийцу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото ИТАР-ТАСС Александр КлимчукФото ИТАР-ТАСС Александр Климчук
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12 сентября в небольшом селе Гора, на востоке Грузии, произошло убийство. Неизвестный застрелил 65-летнего мужчину, который, по предварительной информации, является гражданином России. Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

- В селе Гора Дманисского района произошло убийство. Выстрелом из огнестрельного оружия убит 65-летний мужчина. По существующей информации, убитый является гражданином России, - говорится в сообщении.

Пресс-служба грузинского МВД подтвердила сам факт убийства. Однако в министерстве не уточнили, точно ли пострадавший является гражданином России.

Грузинская полиция уже возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и начала оперативные работы по поимке преступника. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Пока у правоохранителей нет никакой информации о том, кем мог быть злоумышленник, и какие у него могли быть мотивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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