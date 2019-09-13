2019-09-13T17:35:39+03:00
Экономика

Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен

Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен до 12 130 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 12 130 рублейМинимальный размер оплаты труда будет увеличен до 12 130 рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей. Законопроект Минтруда РФ о повышение МРОТ одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России.

«На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"», - сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Как писал ранее сайт kp.ru, только в следующем году на повышение минимального размера оплаты труда будет выделено 20,9 миллиарда рублей из средств региональных и федерального бюджетов. Данная мера затронет 3,2 миллиона человек.

Отметим, что Федерации независимых профсоюзов выступает за двукратное повышение МРОТ до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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