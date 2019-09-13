Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-13T17:59:17+03:00

Турчинов выразил надежду, что незалежная «освободит не только Крым» без военных методов

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Киев не может объявить войну Москве, поскольку Россия обладает ядерным потенциалом. Соответствующие заявление сделал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие», - написал он на своем сайте.

Однако экс-секретарь СНБО незалежной заявил о необходимости укреплять военный потенциал своей страны. Топилин выразил надежду, что когда-нибудь Россия столкнется с «проблемами большими, чем были у СССР в конце существования», и Украина «освободит не только Крым».

Напомним, ранее главный редактор портала «Цензор.нет»Юрий Бутусов заявил, что Киев до сих пор слишком зависит от Москвы. Журналист призвал порвать с таким положением незалежной. По его слова, уже сейчас Украине стоит готовиться к «безболезненному объявлению войны» и окончательному разрыву двусторонних отношений с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU