МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира Мединского
Представители МИД РФ вызвали российского посла Александра Змеевского после «оскорбительных заявлений» минкультуры России Владимира Мединского.
Ранее он высказался в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу.
Российскому дипломату заявили, что вопрос о памятнике Коневу — это внутреннее дело Чехии, и предостерегли от использования истории в политических целях и «разжигания страстей».
В российском посольстве подчеркнули, что полностью отвергли претензии чешского ведомства.
- Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться, - сказано в сообщении дипмиссии.
Напомним, Россия возражает против переноса памятника маршалу Ивану Коневу. В РФ реализацию таких планов будет рассматривать как «ненадлежащее выполнение» Чехией обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года МИД РФ потребовал разобраться с вандалами, осквернившими памятник маршалу Коневу в Праге. Внешнеполитическое ведомство выразило демарш посольству Чехии в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU