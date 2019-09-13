2019-09-13T19:26:37+03:00
В мире

МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира Мединского

Ранее глава Минкультуры РФ назвал «гауляйтером местного масштаба» старосту района Праги, который выступил за перенос памятника маршалу Коневу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира МединскогоМИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира МединскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Представители МИД РФ вызвали российского посла Александра Змеевского после «оскорбительных заявлений» минкультуры России Владимира Мединского.

Ранее он высказался в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу.

Российскому дипломату заявили, что вопрос о памятнике Коневу — это внутреннее дело Чехии, и предостерегли от использования истории в политических целях и «разжигания страстей».

В российском посольстве подчеркнули, что полностью отвергли претензии чешского ведомства.

- Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться, - сказано в сообщении дипмиссии.

Напомним, Россия возражает против переноса памятника маршалу Ивану Коневу. В РФ реализацию таких планов будет рассматривать как «ненадлежащее выполнение» Чехией обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года МИД РФ потребовал разобраться с вандалами, осквернившими памятник маршалу Коневу в Праге. Внешнеполитическое ведомство выразило демарш посольству Чехии в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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