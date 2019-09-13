ФРГ, ЕС и Британия призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
Представители стран заявили, что "последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога"
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Министры иностранных дел Франции, ФРГ, Британии и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями и действиями Ирана.
Политики призвали власти страны свернуть деятельность, которая не соответствует ее обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий.
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ИСТОЧНИК KP.RU