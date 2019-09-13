2019-09-13T18:55:46+03:00
В мире

ФРГ, ЕС и Британия призвали Иран вернуться к исполнению СВПД

Представители стран заявили, что "последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министры иностранных дел Франции, ФРГ, Британии и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями и действиями Ирана.

Политики призвали власти страны свернуть деятельность, которая не соответствует ее обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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