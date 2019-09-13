В Армении вышел из СИЗО владелец бара в Подмосковье, где убили спецназовца ГРУ

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-13T19:02:42+03:00

Адвокат одного из фигурантов громкого дела заявил, что Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста

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Гурген Аганян, владелец бара "Бир Хаус" в Красногорском районе Подмосковья, которого в СК подозревают в причастности к участию в драке, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, был освобожден из СИЗО в Армении.

Его адвокат, Нарек Костонян, заявил, что российская сторона не потребовала дальнейшего продления срока ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712678" frameborder="0"></iframe> Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

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ИСТОЧНИК KP.RU