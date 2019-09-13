2019-09-13T19:51:48+03:00
Экономика

Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс

Соответствующую поправку принял комитет Госдумы по бюджету и налогам
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Россияне будут получать уведомления о долгах через смсРоссияне будут получать уведомления о долгах через смсФото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал новую поправку в налоговый кодекс. Согласно этим правилам, налоговые службы смогут информировать плательщиков о долгах через смс или электронную почту. Об этом на заседании комитета рассказал заместитель министра финансов Илья Трунин.

- Налоговым органам в рамках этой поправки предоставляется право информировать налогоплательщиков о наличии задолженности посредством смс <...> при условии согласия налогоплательщика на такое информирование, имеющееся в письменной форме, - приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что получать сообщения о долгах граждане могут уже сейчас. Для этого им нужно либо написать письменное заявление, либо подключить соответствующую услугу в личном кабинете на портале госуслуг. Отмечается, что информирование о долгах приходит не чаще, чем раз в три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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