Потому что мы дышим!": Собчак объяснила почему ее свадебный катафалк ехал с открытым багажником
Ранее в Госинспекции отметили, что автомобиль нарушил правила дорожного движения
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Телеведущая Ксения Собчак в свои соцсетях объяснила, почему она с супругом Константином Богомоловым ехала в свадебном автомобиле-катафалке с открытым багажником.
- А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер – потому что мы дышим! - с иронией заявила скандальная журналистка в своем блоге.
Ранее в ГИБДД отметили, что свадебный автомобиль нарушил правила дорожного движения. Машина ехала с открытыми багажником, а молодожены не были пристегнуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU