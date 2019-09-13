В МВД рассказали, когда чаще всего угоняют машины
Пик угонов автомобилей в России приходится на октябрь. Об этом сообщили в МВД России. Несмотря на то, что осеннее обострение случается из года в год, статистика угонов постепенно падает.
В первом полугодии 2019 года этот показатель упал на 14% — до 9,5 тыс. преступлений. В 8,6 тысячах случаев целью угона не было хищение. Всего же за последние пять лет общее число таких правонарушений снизилось почти в два раза.
Если в руки угонщиков попадают дорогие иномарки, то они вывозятся за рубеж, а машины среднего класса разбираются на запчасти.
- На октябрь приходится больше всего угонов, - сообщили RT в МВД. – А с мая по сентябрь чаще всего угоняют машины, в которых владельцы сами забыли ключи. Причем хранение авто в гараже или во дворе частного дома не является препятствием для угонщиков.
Чаще всего машины угоняют в ночное время. Их воруют с неохраняемых парковок и придомовых территорий.
- Для угона используют различные технические средства, применяют радиоэлектронные средства для проникновения в салон авто, блокировщики охранных систем. Порой у владельца воруют ключи, - говорится в статистике правоохранительного ведомства.
Согласно статистике портала «Угона.нет», самыми востребованными авто у угонщиков становятся автомобили Lada. Причина – легкий взлом и большой спрос на запчасти.
Второе место занимает Toyota, далее идут Hyundai и Kia.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разыскивали актера из "Тихого дона", которого приятельница обвинила в угоне ее авто.
ИСТОЧНИК KP.RU