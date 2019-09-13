Политолог прокомментировал слова Юнкера о кульминации континентальной трагедии

СЕГОДНЯ 21:03 2019-09-13T21:03:24+03:00

Эксперт отметил, что членство в ЕС не было в интересах Великобритании

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал свой взгляд на слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Последний назвал запланированный выход Великобритании из ЕС «кульминацией континентальной трагедии».

Эксперт отмечает, что несмотря на приложенные усилия, Великобритания не стала частью континентально пространства, о котором говорит Юнкер.

- Все время членство в ЕС было не во благо Великобритании, поэтому они проголосовали против, - комментирует RT Брутер.

Он уверен, что запланированное расторжение отношений и выход страны из Евросоюза не станет трагедией. Проблему нужно искать в другом - во франко-германском лидерстве.

- Вне зависимости от истории с Великобританией ответ нужно искать внутри ЕС. И даже Юнкеру, одному из лучших и подготовленных по своим качествам лидеров ЕС, не удалось ничего сделать, - резюмирует эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU