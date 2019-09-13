СЕГОДНЯ 21:43 2019-09-13T22:36:37+03:00

Во Флориде с помощью Google Earth случайно нашли останки пропавшего 22 года назад мужчины Фото: CNN

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Американские СМИ сообщают, во Флориде что останки местного жителя, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth.

Уильям Молдт, проживавший в Палм-Бич без вести пропал 7 ноября 1997 года. Вечером он позвонил своей подруге из бара и сказал, что скоро будет дома. Отмечается, что Уильяма последний раз видели живым, когда он выходил из бара и садился в свою машину. При этом Молдт, которому в тот период было 40 лет, по словам очевидцев, не выглядел пьяным или "под наркотиками".

После загадочного исчезновения родные американца обратились в полицию, но поиски не дали никаких результатов.

На днях бывший житель города Уэллинтгон, расположенного неподалеку от Палм-Бич, просматривал с помощью приложения Google Earth снимки своего прежнего места жительства. На фото он заметил в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, что-то похожее на автомобиль.

После этого мужчина связался со знакомым. Последний с помощью своего беспилотника выяснил, что там действительно был затоплен автомобиль. В итоге мужчина сообщил об этом в местную полицию, сообщает CNN.

Полицейские извлекли автомобиль и обнаружили там останки человека. Спустя несколько дней после экспертизы стало известно, что они принадлежали именно Уильяму Молдту.

ИСТОЧНИК KP.RU