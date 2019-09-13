2019-09-13T22:36:37+03:00
В мире

Во Флориде с помощью Google Earth случайно нашли останки пропавшего 22 года назад мужчины

Житель курорта Палм-Бич Уильям Молдт без вести пропал 7 ноября 1997 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Во Флориде с помощью Google Earth случайно нашли останки пропавшего 22 года назад мужчины Фото: CNNВо Флориде с помощью Google Earth случайно нашли останки пропавшего 22 года назад мужчины Фото: CNN
Изменить размер текста:

Американские СМИ сообщают, во Флориде что останки местного жителя, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth.

Уильям Молдт, проживавший в Палм-Бич без вести пропал 7 ноября 1997 года. Вечером он позвонил своей подруге из бара и сказал, что скоро будет дома. Отмечается, что Уильяма последний раз видели живым, когда он выходил из бара и садился в свою машину. При этом Молдт, которому в тот период было 40 лет, по словам очевидцев, не выглядел пьяным или "под наркотиками".

После загадочного исчезновения родные американца обратились в полицию, но поиски не дали никаких результатов.

На днях бывший житель города Уэллинтгон, расположенного неподалеку от Палм-Бич, просматривал с помощью приложения Google Earth снимки своего прежнего места жительства. На фото он заметил в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, что-то похожее на автомобиль.

После этого мужчина связался со знакомым. Последний с помощью своего беспилотника выяснил, что там действительно был затоплен автомобиль. В итоге мужчина сообщил об этом в местную полицию, сообщает CNN.

Полицейские извлекли автомобиль и обнаружили там останки человека. Спустя несколько дней после экспертизы стало известно, что они принадлежали именно Уильяму Молдту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пентагоне опровергли информацию о планах увеличить число американских военнослужащих в Сирии
Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17
Политолог прокомментировал слова Юнкера о кульминации континентальной трагедии
В МВД рассказали, когда чаще всего угоняют машины
Комиссия ООН приступит к расследованию авиаударов в Идлибе с 30 сентября
Синоптики рассказали, когда в Москву придет третья волна бабьего лета
"Потому что мы дышим!": Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с открытым багажником
Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс
Песни The Beatles, Queen и Nirvana стали новым школьным нормативом
Зеленский: выборы в Донбассе могут пройти только после развода войск
В Армении вышел из СИЗО владелец бара в Подмосковье, где убили спецназовца ГРУ
ФРГ, ЕС и Британия призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира Мединского
Власти Италии будут платить гражданам 700 евро в месяц за переезд в юг страны
Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна
Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия
Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен
В Грузии застрелили гражданина России
Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии