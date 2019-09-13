В Пентагоне опровергли информацию о планах увеличить число американских военнослужащих в Сирии

СЕГОДНЯ 22:26 2019-09-13T22:26:50+03:00

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Штаты планируют послать в Сирию 150 солдат для совместного с Турцией патрулирования на северо-востоке страны

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Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США не будут увеличивать число своих военных в Сирии.

Таким образом он опроверг информацию американских СМИ о том, что в ближайшее время Штаты планируют послать в Сирию 150 солдат для совместного с Турцией патрулирования на северо-востоке страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU