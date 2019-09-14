2019-09-14T00:04:16+03:00
Звезды

Видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова попало в сеть

Влюбленные в пятницу, 13-го, узаконили свои отношения [видео]
Мария ИГНАТЬЕВАМария ИГНАТЬЕВА
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Видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова попало в сетьВидео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова попало в сеть
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В сети появилось видео свадебного поцелуя Ксении Собчак и Константина Богомолова. Яна Рудковская сделала пост об этом в своем аккаунте в Instagram. Продюсер даже подписала, что это самый страстный поцелуй.

На кадрах видно, как молодожены стоят на красном подиуме, по бокам от них горят фейерверки, а ведущий ведет отчет, в то время как гости праздника хлопают в ладоши и кричат.

А вот пользователи соцсетей не оценили "пафос" медийной личности, посчитав свадьбу чересчур эпатажной. Для бракосочетания Ксения выбрала «роковую дату» - 13 сентября, пятницу. Вместо лимузина у молодоженов был настоящий катафалк.

На свадьбу влюбленные пригласили почти 300 человек, среди них даже бывшая жена Богомолова. Чтобы устроить застолье для такого количества гостей, молодоженам пришлось потратить по меньше мере 12 миллионов рублей.

rudkovskayaofficialrudkovskayaofficial
Видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
59694 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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