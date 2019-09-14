Пушков назвал слова Турчинова о ядерном оружии России доказательством его мрачного сумасшествия

СЕГОДНЯ 01:04 2019-09-14T01:04:15+03:00

Экс-глава СНБО также говорил, что Киев не может объявить Москве о войне из-за отсутствия аналогичного оружия у них

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter отреагировал на высказывание бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о ядерном оружии России. По его мнению, именно из-за этого Киев не может развязать войну с Россией. Пушков заявил, что этим высказыванием Турчинов «доказал свое мрачное сумасшествие».

- Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума, - написал Пушков.

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ИСТОЧНИК KP.RU