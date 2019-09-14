В Испании пять человек стали жертвами наводнений

СЕГОДНЯ 04:09 2019-09-14T04:09:30+03:00

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Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Еще около 3,5 тысяч местных жителей были эвакуированы.

Сначала сообщалось о четырех погибших по вине стихии. Первую жертву нашли в затопленном автомобиле, который был припаркован у обочины на трассе провинции Гранада. Второго погибшего тоже нашли в машине. Он оказался в салоне авто в залитом водой туннеле в Альмерии. Еще двое погибли в муниципалитете Каудете. Накануне нашли пятого погибшего. Предположительно, его унесло течением в Бенферри провинции Аликанте.

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ИСТОЧНИК KP.RU