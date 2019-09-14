2019-09-14T05:43:55+03:00
Политика

Первый президент Украины рассказал о голосовании в 1991 году

По словам Кравчука, граждане хотели союзное с Россией государство
Мария ИГНАТЬЕВА
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что граждане в 1991 году в ходе референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» голосовали за союзное с Россией государство. По его словам, люди думали, что независимость будет проявляться в экономическом и социальном плане. А страну, как отдельное государство не видели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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