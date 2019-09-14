2019-09-14T07:11:05+03:00
Политика

Кучма полагает, что Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки России

По его словам, Украину попросят пойти на все требования Москвы
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кучма полагает, что Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РоссииКучма полагает, что Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РоссииФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Изменить размер текста:

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил о своих опасениях относительно саммита «нормандской четверки». По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель попытаются надавить лидера незалежной Владимира Зеленского и убедить его пойти на уступки России.

- У меня осталось немного надежд Зеленскому. придется очень нелегко - он будет один против трех, - сказал Кучма в разговоре с изданием Associated Press.

Политик отметил, что одна из возможных тем для «давления» может стать - план проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева. Также Кучма заявил, что Украину попросят дать согласие на предоставление особого статуса Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава разведки полиции Канады задержан по обвинению в утечке данных
Трамп рассматривает возможность назначения О'Брайена на пост Болтона
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с самолетом под Жуковским
Зеленский заявил, что хочет многое сказать Путину при встрече
Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы на год
Первый президент Украины рассказал о голосовании в 1991 году
В Казахстане при взрыве во время плановых работ на складе в Арысе пострадали четверо военных
В Испании пять человек стали жертвами наводнений
ФБР рассекретили имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Производители просят поднять цену на водку
Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
ВОЗ сообщила о появлении неизвестной смертельной болезни
Пушков назвал слова Турчинова о ядерном оружии России доказательством его мрачного сумасшествия
Российский МИД видит необходимость в возобновлении переговоров между США и Талибаном*
Звезду «Отчаянных домохозяек» осудили за мошеничество
Видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова попало в сеть
Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России
В МИД Украины рассказали об оттепели в отношениях с РФ
В Пентагоне опровергли информацию о планах увеличить число американских военнослужащих в Сирии
Во Флориде с помощью Google Earth случайно нашли останки пропавшего 22 года назад мужчины
Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17
Политолог прокомментировал слова Юнкера о кульминации континентальной трагедии