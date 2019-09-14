Кучма полагает, что Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки России

СЕГОДНЯ 06:39 2019-09-14T07:11:05+03:00

По его словам, Украину попросят пойти на все требования Москвы

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Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил о своих опасениях относительно саммита «нормандской четверки». По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель попытаются надавить лидера незалежной Владимира Зеленского и убедить его пойти на уступки России.

- У меня осталось немного надежд Зеленскому. придется очень нелегко - он будет один против трех, - сказал Кучма в разговоре с изданием Associated Press.

Политик отметил, что одна из возможных тем для «давления» может стать - план проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева. Также Кучма заявил, что Украину попросят дать согласие на предоставление особого статуса Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU