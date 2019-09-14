Зеленский заявил, что хочет многое сказать Путину при встрече

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-14T07:41:28+03:00

В настоящий момент выстраивается стратегия по отношениям Украины и России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него накопилось много тем для обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече.

"У меня очень много всего есть, что сказать", — признался глава государства.

При этом он подтвердил информацию о том, что в настоящий момент продолжается выстраивание стратегии в отношениях Киева и Москвы, передает "Обозреватель".

Сайт kp.ru писал, что встреча Путина и Зеленского пока не планируется. Определенная работа в этом направлении ведется, но каких-то конкретных дат озвучено не было.

Президентам остается общаться по телефону, и таких разговоров за последние месяцы было несколько. Один из них состоялся в день проведения обмена заключенными между сторонами в формате "35 на 35". Беседа прошла в субботу, 7 сентября, и была конструктивной. Именно так ее охарактеризовали в Киеве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719794" frameborder="0"></iframe> «Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU