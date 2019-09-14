Глава разведки полиции Канады задержан по обвинению в утечке данных
Также Кэмерону Ортису вменяется неправомерное использование кредитной карты
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Глава разведывательного подразделения Королевской конной полиции Канады Кэмерон Ортис был задержан по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом сообщил федеральный прокурор Джон Макфарлейн.
Он сообщил, что гендиректора подразделения подозревают в получении, хранении и обработке секретных сведений с целью дальнейшей их передачи тем, "кому передавать не следует".
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ИСТОЧНИК KP.RU