2019-09-14T07:48:14+03:00
В мире

Глава разведки полиции Канады задержан по обвинению в утечке данных

Также Кэмерону Ортису вменяется неправомерное использование кредитной карты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава разведывательного подразделения Королевской конной полиции Канады Кэмерон Ортис был задержан по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом сообщил федеральный прокурор Джон Макфарлейн.

Он сообщил, что гендиректора подразделения подозревают в получении, хранении и обработке секретных сведений с целью дальнейшей их передачи тем, "кому передавать не следует".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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