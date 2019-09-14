2019-09-14T08:51:21+03:00
Политика

Украинцы переходят с газа на дрова

Население продолжает отказываться от дорогого топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эксперт рассказал о переходе украинцев на отопление дровамиЭксперт рассказал о переходе украинцев на отопление дровамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители Украины все чаще отказываются от отопления газом, делая выбор в пользу дров. Продолжающееся снижения уровня потребления "голубого" топлива свидетельствуют о падении уровня жизни в стране.

К такому выводу пришел эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.

"Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова", - подчеркнул специалист.

С социально-экономической точки зрения динамика наблюдается крайне негативная, добавил он в эфире телеканала "112".

Сайт kp.ru писал, что к концу 2019 года российско-украинский контракт на транзит газа закончится, а ограничения на экспорт нашего угля уже вступили в силу. К началу августа он сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Эксперты считают, что теперь "в руках" Москвы находится настоящий рычаг давления на экономику Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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