2019-09-14T08:31:46+03:00
Звезды

Врач оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

Согласно слухам, у актрисы начался отек мозга на фоне рака
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Анастасия ЗаворотнюкАктриса Анастасия ЗаворотнюкФото: Мила СТРИЖ
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Во многих СМИ появились сообщения о том, что актриса Анастасия Заворотнюк серьезно больна. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" якобы начался отек мозга, вызванный злокачественной опухолью, которую диагностировали еще год назад.

Сайт kp.ru писал, что сама артистка довольно резко отреагировала на слухи о попадании в реанимацию и в общении со своим концертным директором Стасом Христовым назвала все это "бредом".

Насколько правдивы появившиеся в СМИ сведения, пока неизвестно, но нейрохирург Александр Тушевой решил рассказать поклонникам Заворотнюк, как протекает приписываемое ей заболевание, и есть ли шанс на выздоровление.

Он объяснил, что существуют две степени злокачественности опухоли головного мозга, но если она сопровождается отеком, то значит это уже третья или четвертая стадия онкологии.

"Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года", - цитирует "Вечерняя Москва" его слова.

В числе основных признаков заболевания врач назвал общую слабость, утомляемость, приступы судорог и неврологические осложнения. Все это вызывает отек и смещение структур головного мозга. Проводить операцию в такой ситуации рискованно.

"Если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения, — подытожил нейрохирург.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ИСТОЧНИК KP.RU

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