Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-14T09:14:53+03:00

Фамилии образовывались в зависимости от черт характера, внешних особенностей и рода деятельности предков Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

В этом непростом деле помогут родственники, архивы и родословные сообщества

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Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, что узнать происхождение своего рода по одной лишь фамилии можно, прибегнув к нескольким методам.

Так, для начала стоит расспросить бабушек, дедушек и других представителей старшего поколения, а уже потом посетить архивы. Также существуют родословные общества, где вам помогут и расскажут о методике исследования.

"Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу", - предупредил историк.

По его словам. нужные документы может быть сложно расшифровать из-за их старины. Кроме того, остается риск встречи с мошенниками, которые составят для вас "липовую" родословную".

Что касается путей образования фамилий, то столетия назад они могли быть связаны с отличительным признаком человека, чертами его характера, внешности или с родом занятий, передает "Российская газета".

Сайт kp.ru писал, что четверка самых популярных в нашей стране фамилий не меняется долгие годы. Лидерами рейтинга являются Ивановы, Кузнецовы, Поповы и Смирновы. Последние встречаются чаще всего.

ИСТОЧНИК KP.RU