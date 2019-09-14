Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, что узнать происхождение своего рода по одной лишь фамилии можно, прибегнув к нескольким методам.
Так, для начала стоит расспросить бабушек, дедушек и других представителей старшего поколения, а уже потом посетить архивы. Также существуют родословные общества, где вам помогут и расскажут о методике исследования.
"Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу", - предупредил историк.
По его словам. нужные документы может быть сложно расшифровать из-за их старины. Кроме того, остается риск встречи с мошенниками, которые составят для вас "липовую" родословную".
Что касается путей образования фамилий, то столетия назад они могли быть связаны с отличительным признаком человека, чертами его характера, внешности или с родом занятий, передает "Российская газета".
Сайт kp.ru писал, что четверка самых популярных в нашей стране фамилий не меняется долгие годы. Лидерами рейтинга являются Ивановы, Кузнецовы, Поповы и Смирновы. Последние встречаются чаще всего.
ИСТОЧНИК KP.RU