Прокуратура Венесуэлы расследует связь Гуайдо с наркобаронами
Поводом стало фото, на котором оппозиционер запечатлен с лидерами наркокартелей
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Прокуратура Венесуэлы началась расследование в отношении лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо. Поводом стала публикация министерством внутренних дел фотографии, на которой политик запечатлен рядом с двумя известными колумбийскими наркобаронами.
Речь идет о членах военизированной организации "Растрохос".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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