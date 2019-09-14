Прокуратура Венесуэлы расследует связь Гуайдо с наркобаронами

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-14T09:29:36+03:00

Поводом стало фото, на котором оппозиционер запечатлен с лидерами наркокартелей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Венесуэлы началась расследование в отношении лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо. Поводом стала публикация министерством внутренних дел фотографии, на которой политик запечатлен рядом с двумя известными колумбийскими наркобаронами.

Речь идет о членах военизированной организации "Растрохос".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU