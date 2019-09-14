Индия хочет наладить производство российских самолетов Ил-114

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-14T10:46:43+03:00

Лайнер может быть предложен для использования региональными авиакомпаниями

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Индия планирует запустить локальное производство российских пассажирских самолетов Ил-114. Об этом сообщил председатель и управляющий директор авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Мадхаван.

По его словам, соглашение о неразглашении в рамках проведения технического обслуживания лайнера между индийским производителем и предприятием "Ильюшин" уже подписано. В будущем планируется предложить российские самолеты местным авиакомпаниям для регионального использования.

"Ил-114-300 оснащен двигателями Pratt & Whitney, имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование. Хотя планируется начать с обслуживания этого самолета, мы рассчитываем производить его здесь, если он хорошо выйдет на рынок", - сказал Мадхаван в интервью газете Times of India.

При этом он добавил, что перспективы станут более ясны через три-четыре года.

Сайт kp.ru писал, что Ил-114-300 является глубокой модернизацией советского самолета Ил-114.

ИСТОЧНИК KP.RU