Пушков прокомментировал слова Кучмы о "сговоре" РФ, Франции и Германии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" трех членов "нормандской четверки" против Украины.
Сайт kp.ru писал, что политик заподозрил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель в намерении убедить лидера незалежной Владимира Зеленского пойти на уступки Москве.
По мнению Пушкова, в данном случае речь идет не о "сговоре", а о стремлении стран-участниц формат к реальным сдвигам в ситуации по Донбассу.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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