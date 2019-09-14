Пушков прокомментировал слова Кучмы о "сговоре" РФ, Франции и Германии

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-14T11:06:30+03:00

Сенатор заявил, что на самом деле речь идет о стремлении членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам по Донбассу

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" трех членов "нормандской четверки" против Украины.

Сайт kp.ru писал, что политик заподозрил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель в намерении убедить лидера незалежной Владимира Зеленского пойти на уступки Москве.

По мнению Пушкова, в данном случае речь идет не о "сговоре", а о стремлении стран-участниц формат к реальным сдвигам в ситуации по Донбассу.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU