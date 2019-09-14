2019-09-14T11:37:44+03:00
Политика

"Это абсолютно реально": Киев хочет соединить Балтийское и Черное моря

Речь идет о прокладке водного пути через территорию Польши и Белоруссии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Украины Алексей ГончарукПремьер-министр Украины Алексей ГончарукФото: REUTERS
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Правительство Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным маршрутом. Такая задача указана в числе ряда масштабных инфраструктурных проектов, запланированных к реализации Киевом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

"У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально", - сказал глава правительства.

По его словам, есть около 40 водных путей, об использовании которых нужно договариваться с Польшей и Белоруссией. Именно поэтому Киев планирует строить конструктивные отношения с этими странами.

"Мы уже начали это делать", - цитирует РИА Новости Гончарука.

Сайт kp.ru писал, что до назначения на пост главы правительства Алексей занимал должность заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. В планах у него - расширить сотрудничество с МВФ, создать земельный рынок и легализовать игорный бизнес в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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