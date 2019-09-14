В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек
В результате крупного ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек. Пассажирское транспортное средство лоб в лоб столкнулось с грузовиком. Такие данные предоставили в пресс-службе местного департамента здравоохранения.
Авария произошла утром в субботу, 14 сентября, около 11:00 в районе деревни Заячий холм Гаврилов-Ямского района. Виновником ДТП, предположительно, является водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.
В момент лобового столкновения в автобусе, следовавшем по маршруту Ярославль - Гаврилов-Ям находились 30 пассажиров. ГИБДД сообщает о 21 пострадавшем, в том числе одном ребенке. Согласно же данным "КП-Ярославль", травмы получили 19 человек.
На месте инцидента работает медицина катастроф, семь бригад скорой помощи, следователи и криминалисты. Развернут кризисный центр, передает ТАСС.
Смертельное ДТП: В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек.Видео: Подслушано Ярославль/vk.com
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