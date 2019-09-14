2019-09-14T13:24:10+03:00
В мире

ЦРУ рассекретило планы по подготовке голубей-разведчиков

Птиц хотели использовать во время "холодной" войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пернатые должны были не только следить за противником, но и выкрадывать у него предметыПернатые должны были не только следить за противником, но и выкрадывать у него предметыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Центральное разведывательное управление США готовило голубей к участию в секретных разведывательных миссиях. Программа была запущена в годы "холодной" войны. Об этом сообщается в рассекреченных ведомством документах.

Согласно опубликованным ЦРУ данным, птиц планировалось тренировать в разных регионах страны, включая Аляску, чтобы они могли работать в тяжелых условиях крайнего севера СССР.

Всем хорошо известно, что почтовые голуби могут пролететь сотни миль, чтобы вернуться в свою голубятню, а последние исследования специального отдела разведывательного управления доказали способность пернатых переносить на себе 16-миллиметровую камеру.

Однако ЦРУ учили птиц не только следить, но и переносить небольшие предметы - выкрадывать или доставлять то, что необходимо спецслужбам. Мигающий красный луч показывал цель, а специальная лампа была сигналом для возвращения обратно.

BBC уточняет, что американцы пытались также использовать ворон для сбрасывания подслушивающих устройств на подоконники, а дельфинов обучали подводным миссиям.

Сайт kp.ru писал, что США были не единственными, кто обращались за помощью к пернатым во время войн. Так, например, во Франции голубя по кличке Шер Ами даже наградили несколькими медалями за службу, а другая птичка получила звание полковника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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