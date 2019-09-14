МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом под Ярославлем

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-14T13:41:29+03:00

По уточненным данным, в аварии погибли семь человек, 19 пострадали

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По факту крупной аварии в Ярославской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.

Напомним, что ДТП произошло утром в субботу, 14 сентября, на 20 километре автодороги "Ярославль-Заячий холм-Иваново". Фура выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирский автобус.

Изначально местный департамент здравоохранения сообщал о девяти жертвах аварии, однако в ГИБДД и МЧС эту информацию не подтвердили. Согласно их данным, погибли семь человек, в том числе оба водителя, 19 пассажиров пострадали. Среди тех, кто получил травмы - ребенок. Всего же в салоне автобуса находились 30 человек, передает сайт kp.ru.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Смертельное ДТП: В Ярославской области в аварии с автобусом погибли семь человек.Видео: Подслушано Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU