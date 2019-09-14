2019-09-14T14:53:20+03:00
Происшествия

В Гонконге начались стычки пропекинских демонстрантов и их противников

Разнимать протестующих пришлось полиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проправительственные демонстранты вышли на улицы с флагами КНРПроправительственные демонстранты вышли на улицы с флагами КНРФото: REUTERS
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В Гонконге начались стычки между настроенными против правительства демонстрантами и сторонниками Пекина. Беспорядки охватили отдельные районы мегаполиса в субботу, 14 сентября.

Одно из таких столкновений произошло в торговом центре Коулун-бэй, где собрались сотни людей с флагами Китая. Они выкрикивали оскорбления в адрес сторонников демократии, которые позже пришли в тот же ТЦ. Перепалка переросла в массовую драку. Разнимать радикалов пришлось полиции.

Полиция пока не разгоняет незаконные митинги Фото: REUTERS

Полиция пока не разгоняет незаконные митингиФото: REUTERS

Похожие ситуации были зафиксированы в нескольких соседних районах, в том числе в Тин Шуй Вай, хотя правоохранители запретили там собираться. Агрессивно настроенные демонстранты стали срывать развешенные по городу листовки с антиправительственными надписями, а их противники вынесли из домов флаги США.

Полиция продолжает призывать протестующих к порядку, поскольку митинги были организованы незаконно, однако ситуация лишь ухудшается. Стражи порядка пока не разгоняют толпу, передает RTHK.

Сайт kp.ru писал, что протесты охватили Гонконг почти четыре месяца назад. Сначала местные жители были недовольны законом об экстрадиции преступников на материковый Китай, а потом им не понравилось поведение правоохранителей.

Группа резидентов Гонконга сняла этот ролик против восстания в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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